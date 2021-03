Lummen

Vrijdag wordt de nieuwe boogbrug over het Albertkanaal in Genenbos opengesteld. Het is vermoedelijk al de vijfde brug die Lummen met Heusden-Zolder verbindt. Het eerste kanaal met een breedte van amper 18 meter werd net voor de Tweede Wereldoorlog verbreed tot 50 meter en eind jaren zestig tot 100 meter.