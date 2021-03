Wandelen met 10 in Lanaken

Lanaken is een gezonde gemeente en wil graag meer gezondheidswandelingen organiseren. Dit kan natuurlijk niet zonder de inzet van (een) waardevolle begeleider(s). Zowel het vertrek- als aankomstpunt is aan dienstencentrum ‘Aan de Statie’. De afstand van de wandelingen bedraagt circa 5km waardoor je ongeveer 1,5 uur onderweg bent. Het tijdstip van de wandelingen wordt in onderling overleg afgesproken. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de huidige coronamaatregelen zoals o.a wandelen met max. 10 personen en afstand bewaren. De begeleider is het aanspreekpunt voor de wandelaars, verwelkomt nieuwelingen en stippelt de route uit. Dienstencentrum 'Aan de Statie' verleent organisatorische ondersteuning en promotie. De gezondheidswandelingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.Meer info? Dienstencentrum 'Aan de Statie' / Dienst Welzijn, tel. 089/730 313 of dienstencentrum@lanaken.be.