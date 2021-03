Onderwijsexpert Dirk Van Damme doet controversieel voorstel: “Haal uitgezonden leraren voor de klas”

Dirk Van Damme, onderwijstopman bij de OESO, stelt voor om alle gedetacheerde leerkrachten – die vandaag dus op een andere dienst zijn tewerkgesteld – opnieuw voor de klas te zetten in de strijd tegen de leerachterstand. Dat heeft hij gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. “Dat raakt aan verworven rechten en privileges, maar we hebben de maatschappelijke plicht om dit te doen.”