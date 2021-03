Voor het eerst in zes jaar staat Anderlecht zondag nog eens in de halve finales van de Beker van België. Vincent Kompany beseft dat de belangen tegen Racing Genk groot zijn, onder meer omdat er een Europees ticket op het spel staat in geval van eindwinst. “Een halve finale van de beker betekent nu meer dan in het verleden”, aldus de Anderlecht-coach.