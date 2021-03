Gossip Live. Meghan Markle heeft al cadeautje voor dochtertje

Meghan Markle heeft al cadeau voor dochtertje

Het dochtertje van prins Harry en Meghan Markle is nog niet geboren, maar de aanstaande mama heeft wel al een cadeautje klaarliggen dat ze graag aan het meisje wil geven. In een interview met Hello Magazine in 2015 zei ze dat ze zichzelf een Tank Française-uurwerk van Cartier cadeau deed om haar acteerwerk in Suits te vieren. Van dat horloge wil ze graag een familiestuk maken. "Ik plan het op een dag aan mijn dochter te schenken", zei ze zes jaar geleden. De prijs voor het sieraad schommelt tussen de 3.450 en 8.500 euro.