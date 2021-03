Nieuwe K3-film krijgt première in drive-in-bioscoop in Plopsland

Corona houdt de bioscopen voorlopig nog gesloten, maar de nieuwe K3-film Dans van de farao is vanaf 3 april wel al te zien. De première is tijdens de Kinepolis On Tour in Plopsaland De Panne, in een drive-in-cinema dus.

Op 3 en 4 april is het de avant-première; Op 5 april volgt dan de officiële première met de nodige toeters en bellen. Normaal had Dans van de farao al op 12 december in de zalen moeten lopen, maar die zijn sinds eind oktober gesloten door de coronamaatregelen. In Nederland is de film toen wel in première kunnen gaan. Wie niet naar de drive-in kan gaan, krijgt later nog de kans om de film te bekijken, zodra de bioscopen weer open zijn. Het wordt meteen ook de laatste K3-film met Klaasje. De vorige film, K3 Love cruise, kreeg in Vlaanderen en Nederland meer dan 300.000 kijkers naar de bioscoop.

Kinepolis On Tour loopt van 1 tot en met 17 april. Niet alleen de nieuwe K3-film staat geprogrammeerd. Onder meer Bad boys for life van Adil El Arbi en Bilall Falah, Bohemian rhapsody, Harry Potter 7.1 en 7.2 staan ook op de affiche. Het scherm staat opgesteld op parking 3 van Plopsaland. (eadp)