Leerlingen Pyxiscollege maken gedicht op schildersdoek

De afgelopen maand hebben de leerlingen van het 1ste jaar van het Pyxiscollege in Lanaken niet alleen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan in de les Beeld, maar ook in de les Frans.

In de les Beeld maakten ze met een metalen kralenslinger en verf een creatief werkstukje, in de les Frans schreven ze een gedichtje met als titel "On aime les animaux". Er zitten echte kunstwerkjes tussen. En wie weet, worden ze later misschien wel voor een hoog bedrag verkocht in het programma Stukken van Mensen.