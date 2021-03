Demi Lovato over verbroken verloving: “Ik voelde me opgelucht”

Dat Demi Lovato in haar jonge leven al heel wat hoogtes en laagtes heeft gekend, is geen geheim. De Amerikaanse zangeres praatte in het verleden al open over haar alcohol- en drugsverslaving en over de strijd met zichzelf. Over haar verbroken verloving met Max Ehrich zegt ze dat het voelde als “een opluchting”.

In 2020 verbrak de 28-jarige Amerikaanse haar verloving met Max Ehrich. “Toen ik er een einde aan onze relatie maakte, voelde ik alleen maar opluchting”, zegt Lovato aan modeblad ‘Glamour’. “Ik was verloofd maar het werkte niet. Dat was voor mij een duidelijk teken. Ik dacht dat ik mijn leven ging delen met iemand maar toen ik besefte dat ik het niet ging doen, voelde ik me opgelucht. Het was mijn waarheid.”

Voor Lovato draaide het niet om Ehrich. “Het had eigenlijk niets met hem te maken als persoon. Ik realiseerde me dat ik vriendschappen en kennissen belangrijker vind dan liefde en dat ik geen behoefte had aan een relatie met iemand van het andere geslacht.”

Lovato heeft alleen spijt dat ze de relatie zolang liet aanslepen. “Ik had mijn intuïtie moeten volgen. Ik negeerde alle rode vlaggen maar ik kan alleen maar mezelf de schuld geven.” De breuk was pijnlijk maar nu is de zangeres waar ze graag wil zijn: “gelukkig, genderqueer en intuïtief.”

(lla)