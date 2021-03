Deelnemers van online hoorzitting ontdekken dat verdachte van huiselijk geweld bij slachtoffer zit

Een Amerikaanse man wordt verdacht van huiselijk geweld tegen zijn ex-vriendin en moet als onderdeel van de voorwaarden voor zijn borgsom uit haar buurt blijven. Maar wanneer Coby Harris (21) en slachtoffer Mary Lindsey hun zegje kunnen doen tijdens een digitale hoorzitting, merkt een van de deelnemers dat Lindsey zich vreemd gedraagt. Harris probeert nog een smoesje te verzinnen maar al snel blijkt dat hij in haar huis zit te bellen. Zijn borgsom wordt geannuleerd en Harris moet naar de cel in afwachting van een nieuwe zitting.

Begin februari wordt Coby Harris aangeklaagd voor onder andere huiselijk geweld nadat hij zijn toenmalige vriendin Mary Lindsey aanvalt tijdens een discussie. De man riskeert tien jaar celstraf voor de feiten, maar komt vrij na het betalen van een borgsom. De verdachte verschijnt op 3 maart in een hoorzitting, die door de coronacrisis digitaal plaatsvindt. Zijn ex-vriendin neemt ook deel aan het videogesprek om te getuigen.

Maar na zeven minuten merkt een assistent van de openbare aanklager iets vreemd op. Deborah Davis vindt de antwoorden van Lindsey nogal bizar en ook haar lichaamstaal klopt niet, denkt ze. “Edelachtbare, ik heb redenen om aan te nemen dat de beklaagde zich in de nabijheid van de getuige bevindt”, zegt Davis plots. “Ik wil eerst bevestiging dat ze veilig is voor we verder gaan.”

“Ik zit op 2%”

Rechter Jeffrey Middleton, die de beelden van het incident deelde, wil tijdens de zitting dat Harris het huisnummer van zijn locatie toont, maar de beklaagde verzint een smoesje. “Ik denk niet dat deze telefoon daar genoeg batterij voor heeft, ik zit op 2%”, aldus Harris. “Ik zit vast aan de lader hier.” Maar de twintiger valt snel door de mand als blijkt dat de politie op het punt staat aan te kloppen bij Mary Lindsey om hem op heterdaad te betrappen.

“Het spijt me dat ik gelogen heb”, probeert Harris nog wanneer hij plots onder de naam van Lindsey weer op het scherm verschijnt. Maar rechter Middleton veegt het excuus vakkundig van tafel. De borgsom van Harris wordt ingetrokken en de agenten krijgen de opdracht om hem te arresteren. Hij zit nu in de cel in afwachting van een nieuwe hoorzitting die midden maart staat gepland. “Het is de eerste keer dat ik iemand zie die in een andere kamer zit om een andere persoon mogelijk te intimideren”, klinkt het nog tijdens het videogesprek.

(pjv)