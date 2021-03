Ook maximumprijs benzine klimt boven 1,5 euro per liter

Benzine wordt zaterdag duurder. De maximumprijs van benzine 95 (E10) stijgt tot 1,51 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vrijdag. Het is meteen de eerste keer sinds midden januari 2020 - dus 14 maanden geleden - dat de symbolische kaap van 1,5 euro per liter gerond wordt.

De prijsstijging bedraagt 2,7 cent per liter. Dat heeft te maken met het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. Voor benzine 98 (E5) komt er 3,3 cent bij per liter tot een maximum van 1,571 euro per liter vanaf zaterdag.

De maximumprijs van diesel (B7) steeg eerder deze week ook al tot boven de 1,5 euro. Die staat momenteel op 1,506 euro per liter. Dat betekent ook dat de maximumprijs van benzine vanaf zaterdag weer boven die van diesel ligt. Dat is geleden van november vorig jaar, zo blijkt uit gegevens van de Belgische petroleumfederatie.