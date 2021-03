Bret-Gelieren Solidair steunt observatiecentrum Kompas met een wijnactie

BG-S, de opvolger en hedendaagse versie van de vroegere missiewerking heeft in de wijk een breed draagvlak. In het verleden ging de opbrengst van de traditionele winterbarbecue altijd naar de werking van jongeren in de wijk. Dit jaar werd het een wijnactie ten voordele van de jongeren van het OOOC Kompas in de Windekestraat. Kompas, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum heeft zich zowat anderhalf jaar geleden gevestigd in Genk en voelt er zich ook helemaal ingeburgerd. De medewerkers van Kompas staan ten dienste van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, die te maken krijgen met problemen of zorgen waardoor ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Kompas wil die jongeren, hun gezin en hun omgeving terug perspectief bieden en aan het roer van hun eigen ontwikkeling laten staan. Bret-Gelieren Solidair, dat zich tot doel heeft gesteld om kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden een duwtje in de rug te geven, wilde erg graag een bijdrage leveren om de jongeren van Kompas meer mogelijkheden tot integratie en ontwikkeling te bieden. De wijnverkoopactie van eind 2020 was in deze corona-tijd een geschikte manier om de nodige middelen daartoe te verzamelen. Met veel plezier werd de opbrengst daarvan, 1.200 euro, op 6 maart op coronaveilige manier overgedragen aan Kompas. De inwoners van Bret-Gelieren steunen Kompas omdat ze de werking belangrijk vinden maar ook omdat de werking in de wijk zelf gehuisvest is. Zo wordt de band tussen de instelling en de omgeving op een fijne manier versterkt.