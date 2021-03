Spoorbrug over Albertkanaal wordt verhoogd

Als fietser valt het momenteel niet mee om in Genk langs het kanaal te rijden. Je moet eerst een flinke omweg maken, maar dan zie je plots wat er aan de hand is. Aan de voet van de spoorbrug vlak bij de sluis op het industrieterrein Genk-Zuid zijn de bomen gekapt en beginnen de werken om de sporen enkele meters op te tillen. Het Albertkanaal is economisch gezien de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De veertig miljoen ton goederen die jaarlijks over dit kanaal vervoerd worden houden dagelijks zo’n 8.000 vrachtwagens van de baan. Systematische worden de bruggen over het kanaal verhoogd tot 9,10 meter om het rendement van de containervaart flink aan te zwengelen. Deze spoorbrug is een van de laatste van de 62 bruggen die verhoogd worden en eens dat gebeurd – vermoedelijk in 2023 - is kunnen vier lagen containers op elkaar vervoerd worden van Antwerpen naar Limburg en Luik en omgekeerd. De oude spoorbrug aan de sluis van Genk wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe. De huidige brug bestaat uit drie delen die 175 meter overspannen. De nieuwe overspanning zal bestaan uit twee delen van elk 90 meter. Aan beide oevers van het kanaal is er nu een brug over het spoor. Na de werken zullen deze wegen, de Kanaaloever en de Kanaalweg, echter onder het spoor doorlopen. In een eerste fase, die dus nu begonnen is, worden de wegeniswerken uitgevoerd, inbegrepen vrijliggende fietspaden. Voorlopig rijdt er nog goederenverkeer over het spoor. Dat is gedaan tegen mei, want dan wordt de spoorbrug afgebroken en vervangen door de nieuwe, waarvan de Vlaamse Waterweg hoopt dat ze begin 2022 klaar is zodat alles verder definitief kan afgewerkt worden. En nu maar hopen dat deze timing klopt, dan kunnen de fietsers in de lente van volgend jaar weer vrolijk langs het kanaal fietsen van Diepenbeek tot Zutendaal…