Speciaal voor de jeugdboekenmaand werd het Bibsterspel in een nieuw jasje gestoken. De focus ligt hier vooral op het leesplezier te vergroten.Het thema van de jeugdboekenmaand is "Lezen is een feest!" en de ambassadeurs (o.a. Kapitein Winokio en Wouter Deprez) stellen in het Bibsterspel in een filmpje ook zelf vragen aan de kinderen.Tijdens deze leuke speurtocht ontdekken de kinderen alle hoekjes van de bib. Zo wordt de link gelegd tussen jeugdboeken, film en muziek.Het zijn zeer recente boeken (en ook klassiekers) waarover de vragen gaan.Deze versie van het Bibsterspel is wel alleen maar te spelen tijdens de jeugdboekenmaand, dus tot einde maart.Ben je tussen 8 en 12 jaar? Haast je dan als de bliksem naar de Boekerij in Riemst. Dit spel is bovendien gratis en de kinderen die het spel al gespeeld hebben, vonden het supertof en willen het zeker nog eens komen spelen.