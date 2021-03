Topmodel Emily Ratajkowski bevallen van eerste kindje

Emily Ratajkowski is voor de eerste keer moeder geworden. Het Amerikaanse fotomodel en haar echtgenoot Sebastian Bear-McClard deelden het heuglijke nieuws op Instagram.

Het koppel onthulde meteen ook de naam van hun pasgeboren zoon: Sylvester Apollo Bear. “Hij kwam ter wereld op 8 maart. Het was de mooiste, liefdevolste ochtend van mijn leven”, schreef Ratajkowski bij het ontroerende kiekje. Collega Bella Hadid was een van de eerste om het jonge gezin te feliciteren met een overvloed aan hartjes.

Emily en Sebastian stapten in 2018 in het huwelijksbootje. Het is het eerste kindje voor het koppel, dat de zwangerschap in oktober 2020 groots aankondigde op de cover van modeblad Vogue.

LEES OOK. Emily Ratajkowski gaat uit de kleren voor aankondiging zwangerschap

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(lla)