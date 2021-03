Spurs-coach Mourinho hoopt dat knieblessure van topschutter Harry Kane meevalt

Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur hoopt dat de knieblessure bij zijn trefzekere aanvaller Harry Kane meevalt. De aanvoerder van Engeland scoorde donderdagavond twee keer in de heenwedstrijd in de achtste finales in de Europa League tegen Dinamo Zagreb (2-0). In de slotfase viel hij uit met een pijnlijke knie. Kane is dit seizoen in alle competities al goed voor 26 treffers voor de Spurs.

“Ik hoop en denk dat het wel meevalt bij hem”, liet Mourinho na afloop weten. De Portugese coach rekent in elk geval op Kane voor de Londense derby zondag tegen Arsenal. “Dat is een grote wedstrijd. Alleen een groot probleem kan hem bij dat duel aan de kant houden en ik geloof niet dat daar nu sprake van is. Maar we moeten afwachten hoe die knie reageert. Hopelijk komt het snel weer goed.”

Tottenham staat momenteel zevende in de Premier League en mikt op een eindklassering in de top vier, die goed is voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. (belga)