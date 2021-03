360°-camera kijkt rond in vaccinatiecentrum

Hogeschool PXL en ‘Student helpt zorg’ leggen het vaccinatieproces in vaccinatiecentrum Beringen-Tessenderlo vast in 360°. In heel België zijn vaccinatiecentra opgezet. “Maar hoe ziet zo een centrum eruit? Hoe verloopt alles in een vaccinatiecentrum? Hoe kunnen we vrijwilligers en verplegers opleiden om hier aan de slag te gaan?” Dat zijn vragen die burgemeester van Tessenderlo Fons Verwimp graag in beeld wil brengen.

“Zo is er het initiatief ‘Student helpt zorg’, waarbij studenten zich als vrijwilliger aanmelden om te gaan werken in vaccinatiecentra. Je kan hen opleiden door uitleg te bieden met behulp van foto’s en video’s, maar dit staat toch nog ver af van de werkelijkheid”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. Vanwege de huidige veiligheidsmaatregelen is het eveneens niet vanzelfsprekend om met een hele groep mensen langs te gaan in een vaccinatiecentrum waar men aan het werk is.Net daarom willen het vaccinatiecentrum Beringen-Tessenderlo, Hogeschool PXL en het initiatief ‘Student helpt zorg’ de krachten bundelen, om in te zetten op informatieve 360°-video’s. De stad Beringen en de gemeente Tessenderlo bieden Hogeschool PXL namelijk de kans om opnames te maken in hun vaccinatiecentrum. Hierdoor wordt het mogelijk om het volledige vaccinatieproces van begin tot eind in kaart te brengen, met behulp van een 360°-camera.PXL-onderzoekers Kristiaan Mesens en Joachim Gregoor geven duiding: “Een 360°-video kan je net zoals een traditionele video afspelen op je laptop of computer, maar hierbij kan je ook interactief werken dankzij de mogelijkheid om rond te kijken in de 360°-omgeving. Daarnaast bestaat er software om 360°-video’s te verrijken met informatie en evaluaties, zoals de eigen software Vivista die Hogeschool PXL ontwikkeld heeft.”“Maar wil je nu voor de maximale ervaring gaan? Dan kan je deze 360°-video met een Virtual Reality (VR) bril bekijken, waardoor je het gevoel krijgt alsof je zelf aanwezig bent in het vaccinatiecentrum. Je wordt als het ware ondergedompeld in de 360°-omgeving, waardoor we kunnen spreken van hoge authenticiteit”, zegt Kristiaan. “Met deze 360°-video’s kunnen we vrijwilligers op een veilige en efficiënte manier informeren over het vaccinatieproces, waarbij ze zelf op een virtuele manier door ons vaccinatiecentrum kunnen wandelen. Zodra het beeldmateriaal is opgenomen en verwerkt, kan dit herbekeken en hergebruikt worden. Vanwege het maatschappelijk belang wordt het beeldmateriaal ook via én met de verschillende partners gedeeld om burgers, verplegers en vrijwilligers te informeren. Hiermee streven de partners naar een open informatiebron die voor meerdere doeleinden zijn nut heeft”, besluit burgemeester van Beringen Thomas Vints trots.