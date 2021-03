Neosleden gaan de sportieve toer op

Wat is er belangrijker dan bewegen in deze gekke tijden?

Dat dacht het bestuur van Neos Lommel dus ook en daarom organiseerden ze twee activiteiten voor de leden. Op dinsdagnamiddag werd er gewandeld in Kattenbos. Zeventien leden trotseerden het barre weer om een flinke wandeling te maken. Ze werden opgewacht door het bestuur en vertrokken in twee groepen, sommigen maakten een langere wandeling, anderen hielden het bij een kortere wandeling. Wat vooral opviel was de blijdschap om elkaar na die lange periode nog eens terug te zien. Ze spraken al af om de volgende wandeling zeker mee te doen.Op woensdagnamiddag verzamelden 12 leden aan het Cultureel Centrum voor een mooie fietstocht van 35 km. Zij blijven dit zeker doen. Nieuwe fietsers zijn welkom elke woensdag om 13.30u om samen een uitgestippelde tocht te maken.