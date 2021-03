Stad Beringen zoekt uitbater voor pop-up zomercafé aan Uitkijktoren in Koersel

Het recreatieoord dat bij velen bekendstaat als ‘het Kapelleke’, is gegroeid rond de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-aan-de-Staak en al bijna tweehonderd jaar een gekend bedevaartsoord. De Uitkijktoren staat centraal in dit bosrijke gebied. Wie de bijna 30 meter hoge toren beklimt, kijkt uit over het typische Kempenlandschap. Er zijn een speeltuin, minigolf, trickpinbanen, een plonsvijver en een centrum voor natuureducatie. In de buurt zijn er mooie kampeerterreinen voor jeugdverenigingen. De speeltuin met de minigolf en trickpin is open van het begin van de paasvakantie t.e.m. het einde van de herfstvakantie. De inschrijvingen voor het pop-up zomercafé moeten ten laatste op vrijdag 2 april 2021 om 12 uur ingestuurd worden via guy.kenens@beringen.be met als onderwerp ‘Offerte zomerbar Uitkijktoren Fonteintje’. “Elke potentiële kandidaat die dat wenst, kan op eenvoudige vraag een afspraak regelen om een plaatsbezoek te brengen aan de locatie. Een goed geïnformeerde keuze is al een eerste stap naar een leuke zomerbar!”, vervolgt schepen De Weyer.Het lastenboek met alle voorwaarden waaraan een kandidaat-uitbater moet voldoen, en het ontwerp van de concessieovereenkomst, zijn terug te vinden op de website van stad Beringen via beringen.hro.be.