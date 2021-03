Kindercoach Charlotte Feyaerts brengt overprikkelde kinderen tot rust in haar snoezelboxen

“Toen ik in mijn laatste jaar kleuteronderwijs studeerde aan Hogeschool PXL moest ik een bachelorproef maken”, steekt Charlotte Feyaerts (27) van wal. “Zo kwam ik op het idee om kinderen te helpen die het net als ik niet zo makkelijk hadden op school. Denk maar aan: niet graag naar school gaan, moeilijk concentreren, overprikkeld zijn, angstig zijn waaronder faalangst, een laag zelfbeeld. Kort samengevat, alle kinderen die net als ik onrust ervaren wat zich op verschillende manieren kan uiten. Deze kinderen zou ik gaan helpen en dat ging ik doen door te snoezelen. Snoezelen is iets wat eigenlijk vooral gekend is om rust te brengen bij kinderen met een beperking of bij dementerende ouderen. Dat ging ik nu toepassen bij de kinderen uit mijn klas met verschillende vormen van onrust. Ik ontwierp een mobiel, opvouwbaar rustplekje voor kleine kinderen die in een klas of speelruimte vol prikkels even nood hebben aan een afzonderingsmoment. Meteen merkte ik dat het werkte.” Webshop“Na mijn afstuderen, had ik dan ook het gevoel dat het hier niet zou stoppen voor mij. Ik ging mij bijscholen tot kindercoach, deed nog meer onderzoek, bezocht ouders thuis en bestudeerde kinderdagverblijven. Ik ontwierp mijn snoezelboxen uit hout met behulp van een architect. Zo kunnen ze op 5 minuten tijd helemaal uit elkaar gehaald worden, waardoor ze makkelijk in mijn auto passen als ze worden verhuurd of als ik tot bij de kinderen thuis ga voor een rustsessie. Ik startte vol enthousiasme mijn bedrijfje Snoe-zen met de hulp van het programma Student Start-Up van Hogeschool PXL. Al maakte corona alles wat moeilijker. Ik was nog bezig met opstarten toen het virus eraan kwam. Maar eigenlijk moet ik dat virus ook weer dankbaar zijn. Want ik heb ontzettend veel geleerd in de tijd dat ik thuis zat en niet mocht werken. Zonder corona was er waarschijnlijk nooit een online-programma of webshop geweest.” Student Startup “Maar ondernemen is ook uit je comfortzone stappen”, gaat Feyaerts verder. “Het hele marketinggegeven was bijvoorbeeld niet meteen mijn ding. Ik moest echt zoeken naar welke marketing bij me paste, ik had nog nooit een website gemaakt. Dus er was veel nieuws te ontdekken voor me. Ook de technische kant was niet altijd even makkelijk. Zoals mijn afsprakenprogramma, betaalsysteem en verder. Dat heb ik moeten leren. Maar nu ik het kan gaat alles vanzelf. Voor de opstart van mijn bedrijf heb ik ontzettend veel te danken aan Student Startup van Hogeschool PXL. Zij stonden voor me klaar voor vragen en meer. Dat stelde me gerust. Van hen heb ik veel geleerd! Vandaag ga ik live op facebook en organiseer ik online momenten met verhalen voor kinderen. Ik maakte voor de ouders die een box huren een filmpje en een handleiding die ze krijgen toegestuurd op de dag dat ik de box met rustmaterialen aan hun deur afgeef.”KinderboerderijWat brengt de toekomst? Wel, Ik heb nog zoveel dingen die ik wil doen om kinderen en ouders op weg te helpen naar rust en positiviteit. Ik wil graag een prentenboek uitbrengen waarin ik kinderen kan uitleggen hoe positiviteit en rust in elkaar zitten, hoe overprikkeling eruitziet. Daarnaast wil ik rustkaartjes ontwikkelen. Er komt in de zomer een rustchallenge. Er komen video’s aan met rustactiviteiten voor thuis, kampjes en veel meer. Mijn ultieme droom is om samen met mijn partner een B&B te openen waar kinderen en ouders terechtkunnen die eventjes rust nodig hebben. Waar ik er dan ben om hen te begeleiden. En dan nog een kinderboerderij erbij. Waar kampen kunnen doorgaan en zo veel meer. Op een dag wordt deze droom werkelijkheid. Daar ben ik zeker van!”