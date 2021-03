Leerlingen Don Bosco Helchteren behalen 92,6% in STEM-wedstrijd

De leerlingen moesten hun technische, wiskundige en engineeringkennis inzetten om in één week een case van chocoladefabriek Cargill en eentje van brouwerij Haacht op te lossen. Na een voorstelling voor een professionele jury behaalden ze een totaal van 92,64%. Dit leverde hen een vierde plaats op, met slechts enkele tienden van een procent minder dan de top 3. Als enige team vijfdejaarsleerlingen tussen allemaal zesdejaars eindigden ze dus vooraan in het peloton. De jury was vooral zeer enthousiast over hun uitgebreide oplossingen, over hun presentatievaardigheden en over de technische achtergrond die ze konden tonen.