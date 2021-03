Gluren bij BV’s: Het ‘Dirty Dancing’ moment van Lize Feryn en de sensuele foto van Tanja Dexters

Een foto uit de oude doos en veel liefde: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Liefde volgens Eddy Planckaert? Dat is uw buik intrekken.

Lize Feryn en Aster Nzeyimana zijn drie jaar gelukkig samen.

Even grabbelen in de oude doos en Tanja Dexters vindt een sensuele foto terug van zichzelf en haar zus Mieke.

Tatyana Beloy geniet met volle teugen van haar gezin.

Een strandwandeling...het kleine geluk van Julie Vermeire.

Heel even waant Eline De Munck zich Barbie.

Op Pyjamadag trekt Evi Hanssen haar pyjama aan.

De liefde tussen Katja Retsin en Jan Schepens is nog altijd groot.

Nog even zijn haar kammen en klankman Pascal Braeckman is klaar voor zijn werkdag.

(lla)