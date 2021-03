Federer geeft verstek voor toernooi Dubai: “Het is momenteel beter dat ik mij op training focus”

Roger Federer geeft verstek voor het toernooi van Dubai. De Zwitser maakte na een afwezigheid van dertien maanden zijn comeback in het toernooi van Doha waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

De 39-jarige Zwitser bleef als gevolg van twee knie-operaties dertien maanden uit competitie. Zijn laatste officiële wedstrijd dateerde van januari 2020 en de verloren halve finale op de Australian Open tegen Novak Djokovic.

Federer beet gisteren in het zand tegen de Georgiër Basilashvili: 3-6, 6-1, 7-5. “Het voelde super om terug in competitie uit te komen”, aldus Federer na zijn nederlaag. “Ik heb van elke minuut genoten. Maar het is momenteel beter dat ik mij op mijn training focus en bijgevolg trek ik mij terug voor het toernooi van Dubai van volgende week.

De Zwitser besloot vorig een artroscopie te ondergaan aan zijn rechterknie. Die speelde hem al langer parten. De opschorting van de competitie, een moeilijke revalidatie en een tweede operatie aan de knie zorgden voor een competitiestop van bijna dertien maanden.

(belga)