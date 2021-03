Biden: “Ik beloof toegang tot vaccins voor iedereen op 1 mei, en samen feesten op 4 juli”

Amerikaans president Joe Biden heeft zijn eerste primetime tv-toespraak gegeven sinds zijn aantreden, naar aanleiding van één jaar coronapandemie. Hij benadrukte hoeveel werk hij al verzet heeft in de strijd tegen het virus, en vroeg Amerikanen om hun deel te doen. “Vanaf 1 mei moet iedere volwassene in aanmerking komen voor een vaccin. Laat je alstublieft vaccineren. Dan kunnen we op 4 juli niet alleen de onafhankelijkheid van onze natie, maar ook onze onafhankelijkheid van het virus vieren. Met een barbecue in de tuin.”