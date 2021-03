Zo’n 100.000 Belgen die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie zullen nog minstens een maand moeten wachten. Aan de huisartsen wordt gevraagd hen in te enten met Johnson & Johnson. “Van dat vaccin is slechts één prik vereist, waardoor iedereen tijdig beschermd is”, zegt professor Jan De Maeseneer. “Wachten op een tweede prik van AstraZeneca zou zelfs langer duren.”