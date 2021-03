Jeroen Meus achterna: VRT lanceert foodboxen van ‘Dagelijkse kost’

Je vindt jezelf een echte Jeroen Meus, maar koken komt er niet van door een gebrek aan tijd? Dan is er goed nieuws: de VRT gaat binnenkort Hello Fresh achterna met foodboxen waarmee je in een handomdraai je Dagelijkse kost op je bord mikt.

Al meer dan tien jaar serveert Jeroen Meus gemiddeld 395.000 kijkers zijn Dagelijkse kost, stipt om kwart over zes ’s avonds. Het dagelijkse kookprogramma van de Leuvenaar is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de vaste waarden van de VRT. En dankzij de afgeleide kookboeken (vijf jaar geleden waren er al een miljoen verkocht), snijplanken en braad- en stoofpannen is het programma ook onderdeel van veel Vlaamse keukens.

Eind deze maand waagt de VRT zich met Dagelijkse kost op nieuw terrein: eigen foodboxen. Je kent ze wel, de dozen met (voornamelijk) verse ingrediënten en een bijgeleverd recept die aan je deur worden geleverd. Die waar de groene limoen van Hello Fresh op gedrukt staat, zijn wellicht de bekendste.

Meus heeft al ervaring met maaltijdboxen. Veel tv-koks, waaronder ook Sergio Herman en Peter Goossens, brachten de afgelopen jaren hun eigen kant-en-klare maaltijden op de markt. Ook Sandra Bekkari, bekend van het VTM-programma Open keuken, werkt al een tijd samen met het Belgische bedrijf Foodbag. Maar dat was steeds op eigen initiatief. Nu krijgt voor de eerste keer een tv-programma een eigen foodbox.

Met de goedkeuring van Meus

Voor de maaltijdboxen van Dagelijkse kost ging de VRT een samenwerking aan met Foodmaker, een Belgisch bedrijf dat de nadruk legt op “verse en lekkere gerechten met veel groenten en zonder suikers, bewaarmiddelen of kleurstoffen”. Het streven is dat alle recepten kunnen bereid worden in minder dan 30 minuten.

De boxen zullen te bestellen zijn via de website van Foodmaker. Die krijgt er binnenkort een apart Dagelijkse kost-luik bij. Het kostenplaatje maakt de VRT echter nog niet bekend. Het concept valt binnen de brand extentions van de openbare omroep, die inkomsten mag halen uit “de exploitatie van afgeleiden van het programma-aanbod, met name merchandising en nevenactiviteiten”.

“De gerechten zullen gebaseerd zijn op recepten uit Dagelijkse kost en zijn volledig samengesteld en goedgekeurd door Jeroen zelf”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. Een exacte datum voor de lancering van de boxen deelt de VRT nog niet mee, maar het moet sowieso nog deze maand gebeuren. Binnenkort verschijnt immers het jubileumboek 10 jaar dagelijkse kost, waarvan verschillende gerechten binnenkort ook in een box te verkrijgen zullen zijn.

Achter de schermen klinkt het dat de ultieme droom is om de gerechten in de boxen te laten gelijklopen met wat op dat moment op televisie wordt bereid, maar dat zal tijdens de lancering nog niet aan de orde zijn.