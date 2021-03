De plaatsjes in de teams van The Voice van Vlaanderen worden steeds duurder in de voorlaatste Blind Audition. Toch zijn er nog heel wat kapers op de kust, waaronder Jonas De Werdt, Arno Louwette en Nora Jehoul. De Limburgse twintigers volgen alle drie een opleiding aan de UCLL in Diepenbeek en delen een passie voor muziek.