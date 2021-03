“De covid-pandemie heeft bij velen solidariteit gewekt. Maar er was ook veel ellende. Eenzaamheid, financiële en relationele problemen, verveling en armoede namen toe. En dan was er de pijn om het afscheid van dierbaren.” Dat zegt Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt. “Ik ben blij dat Het Belang van Limburg in haar herdenkingskrant aandacht besteedt aan de pijn van rouwenden.”