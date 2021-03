Ter hoogte van residentie Malta in de Hoogstraat kwam bij het oversteken een 84-jarige vrouw onder een vrachtwagen terecht. — © roger dreesen

Bree

Een 83-jarige voetgangster is gistermiddag in het centrum van Bree om het leven gekomen. Ze werd ter hoogte van de wegenwerken in de Hoogstraat aangereden door een vrachtwagen.