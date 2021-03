Het nationale vrouwenelftal voor speelsters tot 19 jaar neemt het in de kwalificaties voor het EK 2022 op tegen Duitsland, Rusland en Slovenië. Dat is het resultaat van de donderdag uitgevoerde loting, aldus de Belgische voetbalbond (KBVB). De Red Flames U17 treffen in hun voorronde Engeland, Polen en Rusland.