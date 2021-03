Qatar biedt alle MotoGP-coureurs vaccinatie aan tegen het coronavirus

De motorcoureurs, alsmede de monteurs, stafleden en alle anderen die werkzaam zijn in de drie WK-klassen MotoGP, Moto2 en Moto3, kunnen zich in Qatar laten inenten. De oliestaat heeft kortgeleden zijn vaccinatieprogramma aanzienlijk opgevoerd en kan de hele paddock meenemen.

De MotoGP is al sinds 5 maart op het circuit van Losail in Qatar voor testraces voorafgaande aan het seizoen, dat 28 maart begint met de Grote Prijs van Qatar en een week later op hetzelfde circuit vervolgt met de Grote Prijs van Doha.

Bahrein deed eerder eenzelfde voorstel aan alle teams van de Formule 1, die de komende drie dagen testen op het circuit van Sakhir. De Grote Prijs van Bahrein is op 28 maart de seizoensopener. Het management van de Formule 1, gevestigd in Engeland, liet weten geen gebruik te zullen maken van het aanbod.