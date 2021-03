Danilith-Nokere Koerse met recordaantal WorldTeams

Aan het voetbalstadion van Deinze zullen woensdag 17 maart onder andere 13 WorldTeams verzamelen blazen voor de 75e editie van Danilith-Nokere Koerse. In totaal nemen er 25 ploegen deel aan deze 1.Pro-koers. In vergelijking met andere jaren is deze wedstrijd een pak pittiger geworden doordat de organisatoren enkele kasseizones inlassen. De aankomst ligt nog steeds op Nokereberg. Een aankomst bergop op kasseien, ook dat maakt van Danilith-Nokere Koerse een ietwat uniek evenement.