België blijft vaccineren met AstraZeneca: “Wat Denen doen, is moeilijk te begrijpen”

België zal het vaccin van AstraZeneca blijven toedienen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) ziet geen reden om daarmee te stoppen zoals in Denemarken, IJsland en Noorwegen. Hij hekelt wel de loze beloftes van het bedrijf dat alleen al in maart 200.000 doses minder zal leveren dan ze hadden beloofd.

Er is enige paniek ontstaan nadat het Deense Gezondheidsinstituut donderdag liet weten dat Denemarken de vaccinatie met AstraZeneca voor minstens twee weken opschort. De opschorting komt er nadat er meerdere gevallen van bloedproppen waren gemeld. Er is ook melding gemaakt van een verdacht overlijden. “Wat de Denen doen, is moeilijk te begrijpen. Er sterven regelmatig mensen door bloedstollingsproblemen, maar er is geen enkele aanwijzing dat mensen die gevaccineerd zijn met AstraZenca meer sterven door bloedstollingsproblemen. In de UK zijn elf miljoen mensen en in Europa vijf miljoen mensen, daarvan zijn er 30 overleden met bloedstollingsproblemen. Maar dat is helemaal niet veel”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) tijdens Het Journaal.

Tenenkrullend

“De wetenschap achter het vaccin is ijzersterk, maar het bedrijfseconomische verhaal is tenenkrullend. Men krijgt die productie maar niet op orde zoals beloofd. In vergelijking met wat ons beloofd is zullen we in maart 200.000 doses minder krijgen. Dus geen 700.000 maar 500.000. Dat is heel vervelend en dat vraagt dat de deelstaten de vaccinatiecampagne voortdurend moeten aanpassen. Maar we mogen niet versagen. De campagne gaat door. De vaccins werken.”

“De goedkeuring van Johnson & Johnson is daarom ook echt wel goed nieuws. Het vaccin is gemakkelijk om te bewaren en een dosis volstaat. Wat de levering betreft, ook hier is het onzeker of het daar goed mee komt. Maar Johnson & Johnson doet geen beloftes. Dat heb ik nog liever dan AstraZeneca dat zijn beloftes niet nakomt.”

