NBA-speler Meyers Leonard krijgt zware straf voor antisemitische uitspraak

De 29-jarige Leonard deed de uitspraak afgelopen maandag tijdens het spelen van een video-spel dat hij livestreamde. Hij heeft zich ondertussen verontschuldigd.

“Meyers Leonard’s uitspraak was onaanvaardbaar en kwetsend. Zo een aanstootgevende opmerking heeft geen plaats in de NBA of in onze samenleving”, zei NBA voorzitter Adam Silver.

Leonard, die momenteel geblesseerd is, moet ook deelnemen aan een programma omtrent culturele diversiteit.

57 Amerikaanse basketballers maken deel uit van olympische voorselectie

De Amerikaanse basketbalbond heeft 57 spelers opgenomen in de voorselectie voor de Olympische Spelen, onder wie vijftien olympische kampioenen. De lijst, die donderdag werd bekend gemaakt, wordt aangevoerd door tweevoudig olympisch kampioen Lebron James van de Los Angeles Lakers. Ook supersterren Kevin Durant en Chris Paul, die beiden ook al twee keer de Spelen wonnen, zitten in de selectie.

In de vroege zomer zullen de twaalf gekozen spelers worden bekendgemaakt voor de Spelen in Tokio. Een selectiecomité zal daarbij beslissen welke spelers beschikbaar zijn en hun gezondheid overwegen. De veteraan Gregg Popovich wordt coach van het team.

De Amerikanen beginnen hun trainingskamp op 1 juli, de Zomerspelen in Tokio starten op 23 juli. De kans bestaat dat de dag ervoor nog een zevende finale-wedstrijd moet worden gespeeld in de NBA. Team USA begint aan het olympisch tornooi met een wedstrijd tegen Frankrijk op 25 juli.