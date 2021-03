Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) blijft bij het idee dat bussen van De Lijn tegen 2025 volledig emissievrij te laten rijden in de stadskernen. Ann Schoubs, de directeur-generaal van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij, gaf in het parlement aan dat dit volgens haar niet haalbaar is.