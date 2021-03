Roger Federer mist matchbal en gaat ten onder in tweede wedstrijd van comeback

Woensdag speelde Federer in de tweede ronde tegen de Brit Daniel Evans (ATP 28). Dat was zijn eerste wedstrijd sinds hij eind januari 2020 in de halve finale van de Australian Open verloor van Novak Djokovic. Twee knieoperaties hielden de 39-jarige tennislegende daarna van de courts.

“Ik ben nog geen 100 procent. Ik kan het voelen, ik kan het zien. Ik ben nog in een opbouwfase en ben tevreden over hoe ik mij voelde op het terrein. Fysiek voelde ik mij gisteren tegen Dan wel beter uiteraard”, reageerde Federer. “Ik voel me goed, was vanmorgen een beetje stijf maar dat is normaal denk ik. Deze nederlaag is heel gemakkelijk te plaatsen. Ik ben hem al vergeten.”

Basilashvili neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 33). Die was met 5-7, 6-3 en 7-5 te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov (ATP 11). In de achtste finales had Fritz David Goffin (ATP 14) uit het toernooi gekegeld.