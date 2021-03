Politie Carma vond in de auto 250.000 xtc-pillen in felle fluo kleuren.

Houthalen-Helchteren

Een 58-jarige man uit Houthalen die rondreed met 250.000 xtc-pillen in het koffer van zijn auto, is dinsdagavond bij een verkeerscontrole betrapt. In de Pleinstraat in Houthalen heeft de politie hem naar de kant gehaald.