Dimitri Van den Bergh mag zijn borst meteen natmaken in de Premier League Darts met stevige opener

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) maakt maandag 5 april in het Engelse Milton Keynes zijn debuut in de Premier League met een wedstrijd tegen de Nederander Michael van Gerwen (PDC-2). De dagen daarna (6-9 april) zijn de Engelsen Nathan Aspinall (PDC-11) en Glen Durrant (PDC-13), de Schot Peter Wright (PDC-3) en de Portugees José de Sousa (PDC-15) zijn tegenstanders.

In de tweede speelweek (19-22 april) treft de 26-jarige Antwerpenaar achereenvolgens de Welshman Jonny Clayton (PDC-17), de Engelsman Rob Cross (PDC-5), de Schot Gary Anderson (PDC-7) en de Welshe wereldkampioen Gerwyn Price (PDC-1).

© ISOPIX

De Premier League doet normaal de grootste arena’s in het Verenigd Koninkrijk aan en reist ook naar Dublin, Rotterdam en Berlijn. Wegens de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande beperkingen, organiseert de PDC de openingsfase van het evenement dit jaar achter gesloten deuren in de Marshall Arena in Milton Keynes. Over de datums en de locaties voor het verdere verloop van het toernooi is nog geen beslissing genomen.

Na de negende avond, “Judgement Night”, vallen de twee spelers met de minste punten af.. Daarna volgen er nog zeven competitiedagen, waarop de overgebleven acht spelers moeten proberen om een plaats te veroveren in de play-offs.

Glen Durrant is de titelverdediger. Vorig jaar versoeg hij Nathan Aspinall in de finale met 11-8.