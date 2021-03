Huisje in het groen met druppelvormig keukeneiland: binnenkijken in de woning van Iris Nechelput en Otto-Jan Ham — © Het Nieuwsblad

Toen het voormalige café naast haar rijhuis in Halle vrijkwam, twijfelde Iris Nechelput geen moment. Ook al was er een ingrijpende verbouwing nodig om die twee panden te laten versmelten. Het resultaat is een lichtrijke woning met Italiaanse tegels aan de gevel, een druppelvormig keukeneiland in groene marmer en een extra dakterras.