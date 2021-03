Het verdriet van Limburg: eerbetoon aan de coronaslachtoffers in As

Kijk hier voor een overzicht van de overledenen in uw gemeente.

Op 16 maart 2021 is het exact een jaar geleden dat het coronavirus een eerste dodelijk slachtoffer eiste in onze provincie.

“Het is een heftig jaar geweest. Zeker in onze provincie, die bijzonder hard getroffen is”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Veel mensen hebben afscheid moeten nemen in onmenselijke omstandigheden: in heel beperkte kring, zonder de mogelijkheid om elkaar te troosten met een knuffel. De vaccins brengen licht aan het einde van de tunnel, maar de slachtoffers willen we niet vergeten.”

Daarom eert Het Belang van Limburg samen met zijn lezers alle coronadoden. U deelde uw verdriet maar ook de mooie herinneringen aan dierbare overledenen. We tonen hun gezichten en noemen hun namen, omdat ze beter verdienden dan het anonieme afscheid dat hen te beurt viel.

Behalve online vindt u het eerbetoon ook op zaterdag 13 maart in een extra bijlage bij Het Belang van Limburg.

Een woord van troost of een persoonlijke boodschap kan u hier achterlaten

