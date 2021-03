Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) mag de spits afbijten in onze nieuwe videorubriek Finish the sentence. De Antwerpse krijgt meteen een gevarieerde reeks aan zinnen voor de voeten geworpen. Over wat ze nooit nog wil meemaken, antwoordt ze opmerkelijk: “Van de fiets vallen voor een vol terras. Is niet echt gebeurd, maar wel bijna.”

(kmlo)