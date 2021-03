Jan Bakelants greep na slechte nacht naast bergtrui: “Nochtans staan er haalbare kaarten in dat klassement”

Jan Bakelants greep woensdag in de openingsrit van de Tirreno-Adriatico nipt naast de bergtrui. Donderdag bleek evenwel dat de man van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux niet helemaal goed in zijn vel zat. “Afgelopen nacht heb ik de dokter moeten wakker maken.” Toch hoopt Bakelants stiekem nog op het bergklassement. “De jongens die momenteel in dat klassement staan, zouden haalbare kaarten moeten zijn.”

”Wel een beetje jammer”, zo reageerde Bakelants op de gemiste bergtrui van de openingsetappe. “Die bergtrui had wel leuk geweest om te dragen, de kinderen waren woensdag thuis ook aan het kijken. Ik had er dan wel spijt van dat het niet gelukt was.”

Onze landgenoot pakte de eerste bergpunten maar moest daarna twee keer de Italiaan Vincenzo Albanese laten voorgaan. Zelf was hij echter geen honderd procent, aldus Bakelants één dag later. “Eigenlijk voelde ik me niet zo heel goed. Ik heb vannacht ook heel slecht geslapen. Ik beleefde een algemene malaise. Het is nog niet vaak voorgekomen dat ik de dokter heb wakker gemaakt, maar vannacht heb ik dat wel moeten doen. Ik had buikpijn en vond gisteren al dat ik niet goed herstelde. De eerste keer haalde ik vrij vlotjes die punten binnen. Achteraf zag ik dat ik ook redelijk goede wattages had, maar ik kwam er precies niet meer echt door en dat gevoel is de rest van de rit blijven hangen ondanks het feit dat ik me heb laten uitzakken.”

Weerslag van de Strade?

Naar de oorzaak is het gissen. “Ik heb er geen echte verklaring voor”, zegt Bakelants. “Het is wel een feit dat ik hier in het verleden nooit echt goed voor de dag ben gekomen en dat dat dan in de loop van de week gaandeweg beter werd.” Bakelants wijst als verklaring naar de zware Strade Bianchi van vorig weekend, die mogelijk nog in de kleren zit. “Misschien moet ik daar wel even door om dan beter te worden. Vandaag kan er misschien toch al wat strijd zijn op de eerste klim. Moest ik er tegen dan weer bovenop zijn, kan ik daar misschien de punten pakken.”

Bakelants hoopt immers stiekem nog een gooi te kunnen doen naar het bergklassement. “De bergtrui zou een doel kunnen worden, ja. Ik zou wel eens graag een uitslag rijden in een rit. Daarvoor denk ik aan zondag, eventueel vandaag. Maar ik moet realistisch blijven. Na de nacht die ik heb gehad ga ik niet meedoen, denk ik. Verre van. De jonge garde is zo goed dat het al mooi zou zijn met iets naar huis te gaan. Het is wel een feit dat er gisteren op een vrij economische manier toch punten genomen zijn kunnen worden en dat de jongens die momenteel in dat klassement staan wel haalbare kaarten zouden moeten zijn. Maar goed, dat dacht ik gisteren ook. (lacht)”