Nieuwe designercollectie van Simone Rocha voor H&M vliegt de deur uit

Op donderdagochtend 11 maart was de langverwachte designercollectie van ontwerpster Simone Rocha te koop bij H&M. Een paar uur na de lancering, was de lijn al bijna volledig uitverkocht.

De designersamenwerkingen van de Zweedse modeketen H&M lokken jaarlijks veel modefans naar de wachtrijen. Dit jaar werd de betaalbare lijn van de Ierse ontwerpster Simone Rocha, die bekend staat om haar dromerige creaties, niet in de fysieke winkels aangeboden - een gevolg van de coronacrisis.

Dus werden de winkelmandjes vooral virtueel gevuld en dat ging heel vlot. “We kunnen spreken van een succesvolle lancering”, laat communicatieverantwoordelijke Matthieu Colpaert weten. Vooral de jurken met bloemenmotieven, kant en parelaccenten gingen vlot over de digitale toonbank. Ook de trenchcoat met pofmouwen uit de lijn was in sneltempo uit voorraad.

De jurk met bloemenmotief en de trenchcoat met pofmouwen, beiden 179 euro, waren in sneltempo uitverkocht

Een blik op de webshop donderdagmiddag leert ons dat er nog een kleine selectie van ontwerpen beschikbaar zijn in een beperkt aantal maten. Het gaat om shirts met lang of korte mouwen en enkele blazers. “Wie nog een designeritem wil scoren, doet er goed aan om de site of app in het oog te houden. Vaak komen er geretourneerde stuks terug in stock. Binnen enkele dagen kan jij je favorietje uit de lijn misschien alsnog bemachtigen.”