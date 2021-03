Je gezicht zit dan wel grotendeels verstopt achter je masker, toch is blush deze zomer erg prominent aanwezig. En je mag best kwistig in de weer gaan met je borstel, want in analogie van de jaren tachtig breng je de blush niet enkel op je jukbeenderen aan, maar ook hoger op je tempel voor een jeugdige, gezonde uitstraling.