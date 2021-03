Satellietbeelden tonen hoe Fukushima tien jaar na de kernramp weer recht krabbelt

Op 11 maart is het exact tien jaar geleden dat Fukushima getroffen werd door een zware aardbeving. Met een kracht van 9.0 op de schaal van Richter is het de zwaarste ooit gemeten in Japan. Een tsunami verwoestte de Dai-ichi-kerncentrale en zorgde voor een meltdown. Ruim 18.000 mensen stierven door de tsunami en meer dan 100.000 mensen moesten worden geëvacueerd om hen te beschermen tegen radioactieve stoffen. In de video hierboven tonen satellietbeelden de regio voor de ramp, er net na en tien jaar later.