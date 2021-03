Pelt

Natuur en Bos heeft samen met de gemeente Pelt de krijtlijnen van wat er de komende kwarteeuw op het Hobos gaat gebeuren in een beheerplan gegoten. In het plan valt onder meer te lezen dat de statige toegangsdreef in ere wordt hersteld, de boomgaard een facelift krijgt en leren we dat veteraanbomen er oud mogen worden.