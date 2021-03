Gesloten horeca zet domper op bloesemvreugde in Haspengouw

Sint-Truiden

Sint-Truiden maakt zich op voor de start van het toeristische seizoen. Dat gebeurt traditiegetrouw met de bloesemperiode die in april in alle hevigheid losbarst. Waar vorig jaar toeristen niet welkom waren door de lockdown, staan de poorten van Haspengouw dit jaar wel wagenwijd open. Al bezoekt u de bloesems best in uw bubbel. “Dat de horeca nog gesloten zal zijn, is wel een domper op de vreugde,” zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans. Al willen ze er in Sint-Truiden toch het beste van maken.