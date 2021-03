Stafford Marley is zijn baasje David kwijt. Daarom zoekt het dierenasiel een nieuwe thuis voor hem. — © rr

Beveren/Sinaai

Dierenasiel Powerbreed Rescue is op zoek naar een nieuw baasje voor Marley, de stafford van David Polfliet, die vorig weekend in Beveren werd vermoord. David adopteerde de hond zelf, maar nu zit Marley opnieuw in het asiel.