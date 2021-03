Louis Vuitton presenteert collectie in het Louvre

Louis Vuitton sloot de Parijse modeweek af met een indrukwekkende show in het Louvre. Niet enkel de locatie sprong hierbij in het oog, ook de samenwerking met designlabel Fornasetti werd gesmaakt. Zo experimenteerde creatief directeur Nicolas Ghesquière volop met tekeningen van Piero Fornasetti, die als prachtige patronen op de silhouetten geborduurd en gelaserd werden .

Louis Vuitton mocht de Parijse modeweek afsluiten en dat deed het modehuis op een unieke locatie: het Louvre. Eerder deed het dit al voor het museum, maar nog nooit kreeg het de toestemming om dit in het Louvre zelf te doen. Ook de collectie bleef niet onbesproken, want de samenwerking met het Italiaanse designlabel Fornasetti bleek een echte voltreffer.

Nicolas Ghesquière, de creatieve directeur van het modehuis, ging aan de slag met de tekeningen van Piero Fornasetti, die op verschillende silhouetten en handtassen geborduurd en gelaserd werden. Het ging hoofdzakelijk over handgetekende portretten uit de Romeinse oudheid, die echt een prominente rol kregen in de eigentijdse collectie.

Louis Vuitton is overigens niet het enige modehuis dat voor een opvallende locatie koos. Zo vond de modeshow van Chanel in de Parijse straten plaats, die van Dior in Versailles en die van Miu Miu op een bergpas in de Italiaanse Alpen.