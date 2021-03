Nederlandse politie geeft beelden vrij van invallen na kraken Sky ECC

Ook in Nederland vonden talloze huiszoekingen plaats in het kader van dat internationale onderzoek naar de drugsmaffia. — © rr

In ons land viel de politie dinsdag binnen bij personen die worden gelinkt aan cocaïnehandel nadat speurders erin slaagden de code van de berichtendienst Sky ECC te kraken. Ook in Nederland vonden talloze huiszoekingen plaats in het kader van dat internationale onderzoek naar de drugsmaffia. In België werden 48 personen opgepakt, in Nederland waren er dat dertig. Net als bij ons werden duizenden euro’s, kilo’s drugs en wapens in beslag genomen.