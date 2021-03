Drew Barrymore: “Ik wil op dit punt in mijn leven niet meer op een filmset staan

Drew Barrymore heeft twee kinderen, Olive (8) en Frankie (6), uit haar vorige huwelijk. Na de komst van haar zoon besliste de Amerikaanse actrice om te stoppen met acteren: “Ik hield er toen mee op, omdat ik startte met acteren toen ik zelf nog luiers droeg en omdat ik helemaal zelf mijn kinderen wilde opvoeden. Ik wilde niet op de filmset staan en hen overdragen aan een nanny. Dat was niet de manier waarop ik het wilde aanpakken.”

Tijdens een interview op woensdag met de radiozender SiriusXM beaamde de actrice dat ze voorlopig zeker niet van plan is om opnieuw te gaan acteren. Toen ze gevraagd werd of ze plannen heeft voor een comeback zei ze daarover het volgende: “Als ik eerlijk ben, moet ik hierop ‘neen’ antwoorden. Ik wil op dit punt in mijn leven niet meer op een filmset staan, maar dat kan misschien nog veranderen als mijn kinderen ouder zijn.”

Drew Barrymore maakte voor de Netflixreeks ‘Santa Clarita Diet’ in 2017 wel een uitzondering. Ze speelde enkele seizoenen mee, omdat ze toen naar verluidt zichzelf een beetje te veel in het moederschap verloor. “Ik moest er op dat moment even aan herinnerd worden dat ik een individu was met eigen vaardigheden. Ik ging ook door een moeilijke periode, met mijn scheiding, en de reeks heeft me echt gered.”